Ruch wahadÅ‚owy, zawÄ™Å¼enie jezdni i zamkniÄ™ty most. W mieÅ›cie sÄ… kolejne utrudnienia

Jakby jeszcze było mało, w mieście prowadzone są kolejne prace remontowe na drogach. Tym razem m.in. zamknięty dla ruchu będzie most na rzece Bażantarce, przez co też pasażerowie BKM muszą liczyć się z objazdami.

Fot: pixabay.com

Ruch wahadłowy i zawężenie jezdni



Do 21 kwietnia planowane są utrudnienia w ruchu na ul. Dolistowskiej, które związane są z odtworzeniem nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Na odcinku od drogi dojazdowej do ul. Sulika, ul. 42. Pułku Piechoty będzie obowiązywał ruch wahadłowy.



Dłużej, bo do 28 kwietnia, prowadzone będą prace remontowe studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przez co miejscowo zawężona zostanie jezdnia ul. Poleskiej - na odcinku od wiaduktu Dąbrowskiego do ronda Św. Faustyny Kowalskiej.



Zamknięcie mostu i objazdy



Dodatkowo jeszcze do 31 maja zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu most na rzece Bażantarka w ciągu ul. Marczukowskiej, co oczywiście wynika z prac związanych z realizacją inwestycji "Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Bażantarkę przy ul. Marczukowskiej oraz przebudowa mostu na ul. Marczukowskiej w Białymstoku".



Wprowadzony zostanie zakaz skrętu z ul. Hetmańskiej w Marczukowską i zalecany objazd ulicami: Hetmańska – Popiełuszki – Sikorskiego – Witosa – Marczukowska lub Hetmańska – Jana Pawła II - Sikorskiego – Witosa – Marczukowska.



W tym czasie autobusy Białostockiej Komunikacji Miejskiej będą kursowały na trasach zastępczych:

- linia 1: Słoneczny Stok/pętla - Sikorskiego - Popiełuszki - Hetmańska - Zwycięstwa i dalej stałą trasą;

- linia 14: Niewodnicka - Meksykańska- Nowosielska - Popiełuszki - Sikorskiego - Jana Pawła II - Zwycięstwa - al. Solidarności i dalej stałą trasą;

- linia 17: Sikorskiego - Popiełuszki - Składowa i dalej stałą trasą;

- linia 23: Zielonogórska - Wrocławska - Sikorskiego - Jana Pawła II - Wierzbowa i dalej stałą trasą;

- linia N2: Boboli - Popiełuszki - Hetmańska - Zwycięstwa i dalej stałą trasą.



Na trasie zastępczej obowiązują istniejące przystanki.



Ponadto od 21 kwietnia ulegnie zmianie rozkład linii 2.